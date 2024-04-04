В ВСУ заявили о неактуальности F-16 для Украины

Американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии, так как Россия готова к их появлению, и они не смогут переломить ход конфликта. Такое мнение европейскому изданию газеты Politico выразили офицеры Вооруженных сил Украины.

Ранее исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен заявила о том, что Амстердам передаст Киеву первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. При этом в Совфеде заявили, что поставки Киеву F-16 увеличат риск прямого столкновения России и НАТО.

Однако украинские военные считают, что западное оружие приходит с сильным опозданием и оказывается неэффективным на поле боя.

«Часто мы просто не получаем системы вооружений в то время, когда они нам нужны - они приходят, когда уже неактуальны. У каждого оружия есть свое время. F-16 были нужны в 2023 году, а в 2024 году они не подойдут», - пояснил один из офицеров, говоривших на условиях анонимности.

По мнению украинцев, российская армия уже подготовилась к появлению на Украине F-16 и активно рассчитывает позиции для размещения комплексов С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую можно закрыть и атаковать американские самолеты.

Украинский офицер честно высказался про F-16

При этом украинские военные вновь пожаловались изданию на снарядный голод.

«Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет», - заявил один из них.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на линии соприкосновения войск сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что Вооруженным силам Украины придется сокращать линию фронта.