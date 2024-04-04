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Девять военных ЦАХАЛ с гражданством РФ погибли с начала конфликта в Газе

Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с российским гражданством погибли за время последнего обострения палестино-израильского конфликта.

Девять военных ЦАХАЛ с гражданством РФ погибли с начала конфликта в Газе
© globallookpress.com

Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в РФ.

"Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ", - подтвердил собеседник агентства.

В диппредставительстве пояснили, что среди военнослужащих ЦАХАЛ есть много россиян с двойным гражданством.

Ранее в посольстве сообщали ТАСС, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях и призываются "тысячами".

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