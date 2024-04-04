Мобилизация: последние новости на сегодня 4 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Более 40 тыс. человек из Чечни направили в зону СВО с 2022 года

Более 40 тысяч человек подготовлены и направлены в зону проведения спецоперации из Чечни, среди них свыше 16 тысяч добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя парламента региона Магомеда Даудова.

Все они прошли эффективную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес. В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тысяч человек из Чечни.

В регионе налажено обеспечение бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения боевых задач.

С начала года более 100 тысяч человек заключили контракты для участия в СВО

Более 100 тысяч человек заключили контракт на военную службу в ВС России, сообщают «Вести Подмосковья».

Каждый день в пункты отбора на контрактную службу приходят около 1,7 тысячи человек.

За последние 10 дней около 16 тысяч граждан захотели участвовать в специальной военной операции. Многие выказывают желание отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле».

Рост желающих принять участие в СВО фиксируется на протяжение последних недель.

На «Госуслугах» появился раздел, где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки

На портале «Госуслуг» появился спецраздел для ветеранов специальной военной операции, сообщает runews24.

Также для них заработал чат-бот. Ветераны СВО и родственники погибших бойцов могут узнать о доступных им мерах господдержки.

В разделе говорится о том, какие льготы положены ветеранам боевых действий, а также как получить бесплатные лекарственные препараты и пройти реабилитацию. Там объяснят, как оформить путевку в санаторий или получить помощь с обучением и трудоустройством.