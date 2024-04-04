Спецоперация на Украине 4 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 апреля 2024 года.

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ВС РФ отразили девять контратак ВСУ на авдеевском направлении

Российские войска за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак противника на авдеевском направлении, сообщает ТАСС.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 305 военнослужащих.

Украинские военные потеряли также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 155 военнослужащих

Армия России отразила контратаку противника в районе Урожайного в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы Украины потеряли до 155 военнослужащих, а также машину РСЗО «Град».

Это произошло в районе населенного пункта Урожайное.

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 53 раза обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает газета «Взгляд».

Известно о гибели одного мирного жителя и ранении трех.

Повреждены два жилых домостроения.

Отмечается, что всего по городам и поселкам республики было выпущено 168 различных боеприпасов.