Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини заявил, что вооружение Украины не поможет и может, в конце концов, привести к катастрофе, сообщает РИА Новости.

По его словам, отправка оружия Киеву ни к чему не приводит, «только погибнут еще на 10 тысяч больше военных и гражданских лиц».

«Если мы хотим продолжать лишь отправлять оружие на Украину, то у меня серьезные опасения, что это может закончиться, в конце концов, еще большей катастрофой, чем сегодня, если бы фронт остановился там, где он сейчас», — сказал политик.

Его соперник на выборах, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок считает, что планы Североатлантического альянса создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро является «конкретным примером сотрудничества». По его словам, в случае победы на выборах не склонял бы Словакию к обязательствам, которые страна не могла бы выполнить.

Пеллегрини считает, что конфликт вокруг Украины не имеет военного решения, и выступает за скорейшие переговоры о мире. Корчок заявлял, что отвергает «фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории».

Тем временем, истребители F-16 США уже не подойдут Вооруженным силам Украины в условиях 2024 года, сообщил высокопоставленный украинский офицер.

По его словам, Украина часто не получает те или иные системы вооружения своевременно, а когда они передаются, то «уже неактуальны». По его словам, F-16 были нужны в 2023 году, для текущего года они не подойдут. При этом российская армия уже приготовилась к появлению американских боевых самолетов.