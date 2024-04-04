СМИ: в США обсудят помощь Украине не раньше середины апреля

Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей Соединенных Штатов рассмотрят не раньше середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

"Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев", - говорится в сообщении.

Днем 3 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги. До этого Тейлор Грин предостерегла спикера Майка Джонсона от вынесения на голосование проекта по выделению помощи Украине в размере $60 млрд. 2 апреля госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил "крайне важный момент", призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь.