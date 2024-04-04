МИД Нидерландов высказался о создании фонда НАТО для Украины

Страны-участницы НАТО пока не достигли соглашения по созданию фонда для Украины на 100 миллиардов долларов, заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. Об этом пишет РИА Новости.

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По итогам первого дня встречи глав МИД государств НАТО в Брюсселе она высказалась о создании специального фонда. «Мы на самом деле находимся в начале процесса», — подчеркнула она. По мнению дипломата, внутри альянса еще предстоит «много обсуждений».

Фонд военной помощи НАТО Украине будет пополняться за счет стран-членов альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за проблем на поле боя. Он также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.