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Начальник Генштаба Герасимов: Запад разрушает основы стабильности и безопасности

Страны Запада разрушают основы стабильности и безопасности в мире, считает начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов. Об этом он заявил на заседании комитета глав генштабов стран СНГ, его цитирует ТАСС.

Начальник Генштаба ВС РФ обвинил Запад в разрушении основ безопасности
© РИА Новости
«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — заявил генерал.

По словам Герасимова, текущая обстановка в мире, как политическая, так и военная, имеет тенденцию к усложнению.

3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны прошли телефонные переговоры Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

Стороны также отметили готовность к диалогу по Украине.

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