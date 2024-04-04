Начальник Генштаба ВС РФ обвинил Запад в разрушении основ безопасности

Страны Запада разрушают основы стабильности и безопасности в мире, считает начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов. Об этом он заявил на заседании комитета глав генштабов стран СНГ, его цитирует ТАСС.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — заявил генерал.

По словам Герасимова, текущая обстановка в мире, как политическая, так и военная, имеет тенденцию к усложнению.

3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны прошли телефонные переговоры Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

Стороны также отметили готовность к диалогу по Украине.