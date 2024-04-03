Минобороны РФ раскрыло детали переговоров Шойгу и Лекорню

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в среду, 3 апреля, согласился провести телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что французский министр настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов на «Крокус Сити Холл», перекладывал всю ответственность на ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация).

Сергей Шойгу подчеркнул в ответ, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокусе» расследование будет безусловно доведено до конца, все виновные понесут наказание.

Глава Минобороны РФ отметил, что у следствия имеются данные об украинском следе в организации теракта. Вместе с тем, добавил он, «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Шойгу также выразил надежду, что за террористами в этом случае не стоят французские спецслужбы.

Появились подробности разговора Шойгу с главой Минобороны Франции

Кроме того, стороны обсудили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французского контингента на Украину. Шойгу подчеркнул, что если эта инициатива будет реализована на практике, то это создаст проблемы для Парижа.

Министры подтвердили готовность к диалогу по Украине. Они предположили, что исходные положения на переговорах могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе», уточнили в пресс-службе.

Шойгу констатировал, что проведение встречи в Женеве, которую в настоящее время готовят Киев и западные страны, без участия России — бессмысленно, заметили в Минобороны РФ.