В Великобритании заявили о гибели польского генерала при ударе в Донбассе

Польский генерал, воевавший на стороне Украины, погиб в результате ракетной атаки в Донбассе, предположил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Аналитик заметил, что ВС РФ ежедневно наносит серии масштабных ударов по центрам принятия решений на Украине, по бункерам и штабам, укрытиям СБУ, разведки.

«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», — отметил Меркурис.

По его данным, ВСУ за март понесли внушительные потери, в том числе и из-за работы ВКС и российской артиллерии.

Напомним, что в марте в польских СМИ появился некролог на генерала Адама Марчака, начальника штаба Операционного командования ЕС «Алтея». Журналисты сообщили, что военачальник в момент смерти находился на своей даче и умер «естественной смертью».

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Вместе с тем, аналитики напомнили, что генерал неоднократно бывал в горячих точках, командовал экспедиционными корпусами в Афганистане и Боснии. Они предположили, что Марчака могли направить на Украину, где он и погиб в результате удара ВКС РФ по заглублённому командному пункту ВСУ в районе города Часов Яр.