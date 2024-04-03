Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

Место сборки и хранения БПЛА ВСУ поражено в районе Мерефянского механического завода под Харьковом. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Мерефа. Прилет ракеты в завод, который находится в 3-4 км от центра. Мерефа - это город рядом с Харьковом. По дополнительным сведениям, уничтожено место сборки и хранения БПЛА", - сказал он, уточнив, что речь идет о Мерефянском механическом заводе.