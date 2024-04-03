Эксперт раскрыл план Сырского на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырской планирует новое контрнаступление в 2024 году с применением истребителей F-16. Об этом в интервью чешской газете Seznam zprávy заявил эксперт Михаил Самус.

По его словам, после провального контрнаступления в 2023 году в Киеве были созданы два сценария продолжения военных действий. Первый предлагает отсидеться в обороне весь 2024 год и накопить ресурсы для удара в 2025 году. За него выступал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

«Второй предполагает, что уже в течение года Украина попытается совершить прорыв на южном направлении. Ожидается, что помощь должна поступить как из США, так и из Европы. Предположительно, к тому моменту обещанные F-16 могут быть в распоряжении Киева. За этот сценарий выступает Сырской», — сказал Самус.

Он отметил, что по-прежнему придерживается гипотезы о том, что самым главным для ВСУ остается взятие Крыма, поскольку на востоке страны все может затянуться.