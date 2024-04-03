В Белгородской области появится специальное оповещение об опасности атаки БПЛА

Жителей Белгородской области будут оповещать об опасности атаки беспилотников специальным оповещением. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Этот сигнал будет передаваться в зависимости от того сигнала, который мы получаем, или от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны. Будем через МЧС доводить до вас [информацию], уважаемые жители Белгородской области", - сказал Гладков.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в случае угрозы атаки БПЛА жителям будут приходить Push-уведомления в приложении МЧС России и сообщения от операторов сотовой связи. Также оповещение будет запущено на телеканалах и по радио. Сирены и громкоговорители в этом случае задействованы не будут.