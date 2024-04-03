Украина отказалась раскрывать союзникам детали стратегии на 2024 год

Киев усвоил уроки провалившегося контрнаступления в 2023 году, поэтому не станет раскрывать детали своей стратегии на этот год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РИА Новости».

По его словам, в прошлом году Киев готовил контрнаступление «всем миром и все знали его детали». Кроме того Украине пришлось полгода ждать поставок оружия, оборудования и боеприпасов, за которые ВС России смогли «тщательно подготовиться».

«Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что у Киева есть планы по стратегии на нынешний год, но нет боеприпасов. В связи с этим Шмыгаль выразил надежду, что в апреле ВСУ смогут получить первые партии снарядов, которые обещали западные партнеры.