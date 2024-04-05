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БПЛА ликвидировали в Энгельсе Саратовской области

Беспилотник ликвидировали в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

БПЛА ликвидировали в Энгельсе Саратовской области
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет.

Ранее ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края.

Также село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.

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