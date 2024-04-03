Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможной атаке дронов

Они получили соответствующие оповещения через СМС, причём рассылку устроили только для абонентов «Билайна».

По данным «Фонтанки», сообщения поступали за подписью Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Региональные управления МЧС по городу и Ленобласти рассказали изданию, что подобных СМС не отправляют.

В свою очередь пресс-служба «Билайна» подтвердила, что оператор разослал уведомления о беспилотниках, а заявка на рассылку поступила от МЧС 2 апреля.