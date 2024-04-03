Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что продолжительность полета составила более 5 часов. Истребители Су-35с сопровождали ракетоносцы на всем протяжении полета.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военачальник отметил, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей

Ранее сообщалось, что дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, сопровождаемые истребителями МиГ-31 с комплексом «Кинжал», выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей.

В Минобороны уточнили, что в ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.