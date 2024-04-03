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Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой
© РИА Новости

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить девять контратак штурмовиков противника в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 305 бойцов, три автомобиля, две боевые бронированные машины, американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и 152-миллиметровое орудие Д-20.

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