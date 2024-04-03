Часов Яр, расположенный в Бахмутском районе, рискует повторить судьбу Авдеевки и Артемовска. Соответствующее заявление в рамках интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе сделал отставной майор Вооруженных сил Украины Игорь Лапин.

— Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит, — сообщил военный.

Лапин отметил, что украинская армия не сумеет сохранить линию обороны в этой местности в случае, когда ВС России пробьют и перекроют снабжение бойцов ВСУ в Часовом Яре.

Положение Вооруженных сил Украины в районе города Часов Яр крайне сложное. Такое мнение выразил бывший генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный». Среди прочего военный также призвал готовиться к обороне Харькова.

Еще одна страна отказалась предоставлять боеприпасы Украине

Военные корреспонденты сообщили, что российские военные приближаются к Часову Яру, расстояние между позициями Вооруженных сил России и городом составляло 650 метров. Российская 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигалась вперед, проводя наступление от Артемовска.

Как переход города под контроль ВС РФ повлияет на ход спецоперации, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов.