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Президент Финляндии приехал в Киев и заключил соглашение о безопасности

Президент Финляндии Александр Стубб приехал 3 апреля в Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским и подписал соглашение о безопасности между странами. Об этом сообщила канцелярия Стубба.

Президент Финляндии приехал в Киев и заключил соглашение о безопасности
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Соглашение заключено на 10 лет. Заявляется, что оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления республики. Финляндия стала восьмой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной. Его текст опубликован на сайте финского президента.

Стубб также сообщил о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи объемом в 188 миллионов евро.

Президенты обсудили, среди прочего, текущую ситуацию в военном конфликте. Стубб также съездил на аэропорт Гостомель и встретился с украинскими солдатами.

Ранее новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что собирается расширять сотрудничество с блоком НАТО для противодействия потенциальной российской агрессии. Кроме того, он высказался, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания».

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