В немецком городе Утцедель, расположенном на границе с Польшей, обнаружен целый железнодорожный состав с боевой техникой, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он предположил, что отсюда боевые машины уже своим ходом отправятся в сторону Украины.

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До недавнего времени железнодорожная станция и топливные склады в Утцеделе не видели военной техники несколько десятков лет. Вряд ли немцы сделали ее перевалку для игры в аналог русской «зарницы». Вероятно, далее боевые машины уже своим ходом отправятся в сторону Украины, — написал он.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В конце марте военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.