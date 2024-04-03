Столтенберг: ситуация на поле боя на Украине очень серьезная

Ситуация на поле боя является очень серьезной и сложной для Украины, Киев нуждается в срочной помощи. Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе.

"Ситуация на поле боя очень серьезная", - сказал он, отметив, что НАТО "видит постоянное наращивание сил России".

Он также вновь утверждал, что РФ якобы получает вооружения от КНДР и Ирана. Москва, Пхеньян и Тегеран ранее неоднократно отвергали эти утверждения.