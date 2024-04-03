Главного знаменосца Нацгвардии Украины ликвидировали в зоне СВО

Лейтенант украинской армии Арсен Мартынюк ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

© Соцсети

По данным военкора, 23-летний офицер был "главным знаменосцем" нацгвардии Украины. На опубликованном фото Мартынюк запечатлен в парадной форме и со знаменем в руках.

Military Watch: ВВС Украины потеряли троих своих лучших летчиков

Подробности ликвидации украинского военного не сообщаются.