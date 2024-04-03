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В зоне СВО ликвидирован главный знаменосец нацгвардии Украины Мартынюк

Лейтенант украинской армии Арсен Мартынюк ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Главного знаменосца Нацгвардии Украины ликвидировали в зоне СВО
© Соцсети

По данным военкора, 23-летний офицер был "главным знаменосцем" нацгвардии Украины. На опубликованном фото Мартынюк запечатлен в парадной форме и со знаменем в руках.

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Подробности ликвидации украинского военного не сообщаются.

Военные новости
Руслан Татаринов
Украина