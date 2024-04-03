ВСУ делают Славянск и Краматорск в ДНР городами-смертниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят сделать Славянск и Краматорск на подконтрольной Киеву части ДНР городами-смертниками. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Ранее парламентарий заявил, что российским войскам осталось около 500 метров до выхода на границы Часова Яра в ДНР.

«Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр) Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками», — сказал Водолацкий.

По его словам, ВСУ создают укрепрайоны с тяжелым вооружением в каждом доме, детсаду и школе. Кроме того, здания минируются — для того, чтобы украинские войска смогли взорвать их при отступлении. В первую очередь речь идет о социальных объектах.

Напомним, что 2 апреля Минобороны РФ сообщило о занятии Вооруженными силами РФ более выгодных рубежей и нанесении огневого поражения противнику в районе Часов Яра. Войска отразили на этом направлении две атаки — потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих и два танка.