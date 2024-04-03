Минобороны заявило об увеличении числа желающих служить по контракту в Москве

Число желающих поступить на военную службу по контракту увеличилось по всей России. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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— В Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Так, за последние 10 дней контракт с оборонным ведомством подписали порядка 16 тысяч человек. С начала текущего года на военную службу по контракту поступило свыше 100 тысяч россиян.

Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1700 человек, передает ТАСС.

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Сообщения о том, что призывников заставляют подписывать контракт с Минобороны России, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На улице Яблочкова продолжает работать Единый центр отбора на военную службу по контракту, куда ежедневно приходят сотни мужчин, которые решили стать участниками спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с будущими бойцами Вооруженных сил.