Мобилизация: последние новости на сегодня 3 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Дума приняла закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

Законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели мужа, приняли в Государственной Думе в третьем, окончательном чтении. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня по инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора в том числе с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет.

Принятая мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность «нормализовать жизнь в такой непростой ситуации».

ГД приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам приняла Государственная Дума во втором и третьем чтении. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что закон обеспечит социальную поддержку и снизит кредитную нагрузку на участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам будут списываться. Если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга.

Банкам при этом возместят 50% недополученного дохода в связи с вводимой льготой. Это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Фонд «Защитники Отечества» принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО

За 10 месяцев фонд «Защитники Отечества» принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены. Об этом председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА Новости.