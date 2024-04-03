Пленные ВСУ попросили российский паспорт

Некоторые украинские военные, взятые в плен в зоне специальной военной операции, просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.

В частности, гражданство РФ получил уроженец Донбасса, служивший в 426 батальоне 142 бригады ВСУ Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону армии России.

«Этот боец... он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину) с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили... гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен», — отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» указал, что российские военные «не имеют ничего против» народа Украины и показывают настрой в отношении бойцов противника, готовых «сложить оружие и сдаться в плен, чтобы остаться живыми».

Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство

Ранее служивший в колонии для военнопленных священник Олег рассказал о настроениях украинских пленных. По его словам, бойцы ВСУ просят не добавлять их в списки на обмен, военные не хотят вновь попадать в «мясорубку», отмечает телеканал «360».