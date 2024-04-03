Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в том случае, если армия России сконцентрирует силы в одном месте. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

Авторы статьи также признали численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб. Обозреватели считают, что эти факторы помогают прорвать украинскую оборону.

Немецкий офицер предсказал масштабный прорыв России на Украине

Один из офицеров сказал изданию, что Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением России. Украинские военные в беседе с изданием отметили, что Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или раньше.

До этого стало известно, что ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении. Российские военные при помощи РСЗО БМ-21 "Град" совершили удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило штурмовым отрядам продвинуться.