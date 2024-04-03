Спецоперация на Украине 3 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 апреля 2024 года.

Разработчик сообщил, что в зону СВО направили 4,5 тыс. БПЛА «Черника-2»

В зону проведения специальной военной операции направлено более 4,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов типа «летающее крыло» «Черника-2» для поражения бронетехники, блиндажей и опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика.

«Черника-2» - наш более крупный аппарат, работающий на более длительные дистанции. Дальность боевого применения — до 100 км.

ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами

Подразделения Вооруженных сил Украины были поражены экипажами штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 на северо-донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пишет ведомство, пуски ракет экипажи выполняли парами с малых высот. По результатам объективного контроля, все заданные цели успешно поражены.

Военный уничтожил двух снайперов ВСУ у Работино, когда те меняли позицию

Двух снайперов Вооруженных сил Украины ликвидировал стрелок 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» в районе населенного пункта Работино Запорожской области, когда те меняли позицию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего снайпера с позывным «Ветка».

«С оператором и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — рассказал он.

Солдат уточнил, что время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от восьми часов до нескольких суток.