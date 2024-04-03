Российской армии осталось 500 метров до границ Часов Яра. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — заявил Водолацкий. Его слова передает РИА Новости.

Освобождение Часова Яра похоронит ВСУ на севере Донбасса

Ранее российские военкоры сообщали, что армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ использовали город Часов Яр как логистический пункт, но из-за продвижения российских войск он утратил свое значение, передает телеканал 360.