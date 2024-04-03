Израиль назвал ошибкой удар по гумконвою в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

ЦАХАЛ представил предварительный отчет начальнику Генерального штаба. Отмечается, что удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. По словам главы Генштаба подполковника Герци Халеви, этого не должно было произойти.

«Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях», — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ случайно нанесла удар по мирным людям в секторе Газа и будет следить, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Президент США Джо Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданского населения в Газе.