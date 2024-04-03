Российский экипаж Су-25 накрыл ракетами позиции ВСУ в зоне СВО

Российский экипаж штурмовой авиации ударили по украинским позициям неуправляемыми ракетами. Удар был произведен при помощи самолетов Су-25. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения СВО», — рассказал летчика Су-25 с позывным Сталкер. Его слова передают в военном ведомстве.

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Российские солдаты периодически используют авиацию для ударов по позициям ВСУ. Используются различные типы авиационной техники, например, вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-35. Помимо авиации, танкисты ВС РФ также «прошивают» ракетами технику противника.