Немецкий офицер предсказал масштабный прорыв России на Украине

Украина под давлением российской армии неизбежно будет сдавать населенные пункты, чтобы удержать от обвала весь фронт. Такое заявление сделал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt, передает РИА Новости.

«Им <…>, вероятно, придется время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — высказался он.

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Рихтер указал, что войскам Украины нужно расширить оборонительные позиции и сократить линию фронта. Однако даже при таких мерах, ради которых придется пожертвовать несколькими населенными пунктами, у них не получится полностью исключить вариант прорыва вражеской армии на свои территории, считает эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января войска Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.