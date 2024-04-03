Раскрыт новый способ ВСУ обнаруживать места дислокации российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать скрытые радиомаяки на дронах для выявления мест дислокации российских подразделений. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"ВСУ начали устанавливать на дронах автономные коробки с LoRaWan-начинкой, они ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Просто коробка с антенной. Первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны. В дальнейшем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих в связи с тем, что наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт", - рассказал Кузякин.

Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме и может функционировать в течение длительного времени.

"Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan. Протокол энергосберегающий, устройство может лежать и передавать долго и далеко. Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь", - заявил глава ЦКБР.

Выявление радиомаяка

Образцы украинских радиомаяков были получены благодаря внимательности российских бойцов.

"Благодаря бдительности российских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их. Эти бойцы проходили обучение в ЦКБР и смогли идентифицировать нечто, представляющее угрозу", - подчеркнул Кузякин.

Специалист уточнил, что украинский радиомаяк оснащен кнопкой выключения, однако призвал не применять ее.

"Призываю российских бойцов не доверять этой кнопке. Я бы на этом устройстве тоже кнопку поставил и даже подпаял бы все правильно, но отключала бы она только звуковые оповещения. И никто бы не смог догадаться, что ничто никогда не выключается на самом деле. Поэтому если вы видите на дроне автономную коробку с LoRa-антенной, уничтожьте ее, оставьте на месте или используйте со смекалкой, зная, что противник отслеживает данный радиомаяк", - сказал глава ЦКБР.

По словам Кузякина, ЦКБР предупредил о новой угрозе российские подразделения.

"Мы разослали данное предупреждение по всем подразделениям, и сейчас, когда наши бойцы забирают с поля очередной дрон врага, они обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок", - отметил он.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.