СМИ: США пришлось отложить создание новейшей атомной подлодки

На год решили отложить создание атомной подлодки «Округ Колумбия» в США. Ею власти намеревались заменять крупнейшие субмарины ВМС класса Ohio. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аккаунт репортера Politico в социальной сети Х, который продублировал сообщение ВМС США.

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Как говорится в публикации, задержка по исполнению контракта на строительство подлодки оценивается в 12-16 месяцев. Строительство меньших подлодок и ракетного крейсера сдвигается еще на большие сроки.

Агентство напоминает, что завершение строительства подлодки класса Columbia планировалось на 2027 год, тогда же власти и планировали менять субмарины класса Ohio.