Десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором намерены продать власти Греции через Чехию для Украины, Компартия Греции (КПГ) высказалась против этих планов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление депутата парламента Греции от КПГ Никоса Папанастасиса.

Как говорится в заявлении, на минувшем заседании Комитета по программам вооружения парламента правительство (правящей партии) «Новой демократии», которое играет ведущую роль в поддержке боевых операций Североатлантического альянса — ЕС — США на Украине в войне с Россией, на утверждение снова представили список систем вооружения и боеприпасов для «продажи». При этом с начала военного конфликта туда же были отправлены огромные партии.

Депутат считает, что сегодня правительство Греции перешло все границы в вовлечении собственной страны в эту «империалистическую войну», так как оно нарушило всякое представление об уважении к запретам ООН на использование против людей «белого фосфора», который уже давным-давно запрещен. Греция готова «продать» десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих «белый фосфор», в Чехию, а оттуда груз устремится на Украину, где его впоследствии будут применять против российских солдат.