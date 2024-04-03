Пентагон намерен привлечь частников к гонке в космосе

В Пентагоне заявили, что для будущей войны в космосе будут привлекаться частные космические компании. Соответствующая стратегия уже опубликована.

«Мы хотим интегрировать коммерческие решения для космоса в наши ежедневные операции в мирное время, чтобы мы могли рассчитывать на них в период конфликта», – заявил помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб.

«Стратегия по интеграции коммерческих космических структур» должна, по замыслу Пентагона, навести порядок в отрасли, а в случае войны в космосе – позволить быстро привлечь к этому частные американские компании в принудительном порядке.

Ранее «СП» писала о том, что Вооруженные силы РФ за последние несколько недель уничтожили большое количество предприятий и стратегических объектов на территории Украины.