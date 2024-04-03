Британия осудила Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

Министерство иностранных дел Великобритании осудило Северную Корею за пуск сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщается на сайте МИД.

По данным ведомства, это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Отмечается, что незаконные пуски баллистических ракет дестабилизируют мир и безопасность на Корейском полуострове. МИД Британии призвал Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и «предпринять заслуживающие доверия шаги по денуклеаризации».

2 апреля Северная Корея совершила успешное испытание новой сверхзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Днем ранее агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был третий запуск Северной Кореей баллистических ракет в этом году.