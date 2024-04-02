Небольшой финский город Ивало, находящийся в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне с РФ. Об этом сообщает Express.

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В издании отметили, что Ивало находится всего в 32 километрах от границы с Россией. Недалеко от города есть военная база НАТО, которая получила название «Арктическая Спарта». Она считается одной из самых близких к границам РФ американских военных баз. Аналогичные ей также есть в Латвии, Норвегии и Эстонии.

«Есть опасения, что граница близ Ивало может стать горячей точкой, в случае если президент России Владимир Путин решит действовать против Запада, поэтому маленький городок в Арктике готовится к войне с ним», — говорится в тексте.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.