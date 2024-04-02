В Астане прокомментировали сообщения о запуске дронов с территории страны по РФ

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, запущены из населенных пунктов республики. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

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Во вторник утром четыре беспилотника атаковали объекты в Нижнекамске и ОЭЗ «Алабуга». Пострадали 12 человек. Эксперты после появления публикаций об ударах выдвинули ряд версий.

В частности, они предположили, что дроны были запущены с территории Казахстана, либо были заранее подготовлены и запущены с площадки в самом Татарстане.

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — отметили в Минобороны.

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В пресс-службе предположили, что подобные публикации направлены на дискредитацию республики.