Появились подробности об одном из атаковавших Татарстан дронов

Один из трех атаковавших Татарстан дронов-камикадзе, предварительно, является переделанным под беспилотник сверхлегким двухместным самолетом А-22 «Летучая Лисица». Подробности о конструкции летательного аппарата появились у Telegram-канала Mash.

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Самолет А-22 «Летучая Лисица» разработан украинской компанией «Аэропакт». Согласно информации из открытых источников, воздушное судно способно развивать скорость до 202 километров в час, а максимальная дальность полета оригинальной модели составляет 580 километров.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске атакован беспилотником

В апреле 2023 года украинский А-22, предположительно, направлявшийся в сторону нефтепровода «Дружба», упал в Брянской области. Как сообщал тогда Mash, борт, вероятно, планировал сбросить на объект бомбу. Пилота «Летучей Лисицы», пытавшегося вернуться на Украину, задержали. Он оказался вооружен автоматом.