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Россия ракетным ударом уничтожила важный для снабжения ВСУ мост в Курахово

Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово ДНР, по которому шло снабжение украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Российские войска уничтожили железнодорожный мост в Курахово
© РИА Новости

Стратегически важный мост был уничтожен расчетом РСЗО «Ураган» южной группировки войск 30 марта. По нему шло снабжение украинских подразделений в районе Марьинки и Угледара, а также на Запорожском направлении.

«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост (…). Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали», — рассказал командир взвода.

2 апреля стало известно, что Украина потратит еще $143,3 млн на строительство оборонительных сооружений.

В тот же день на Украине заявили об опасной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра. Кроме того, отставной генерал Сергей Кривонос добавил, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова.

Ранее Шойгу рассказал, сколько территорий перешло под контроль России с начала года.

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