Экс-генерал: В районе Часова Яра сложилась опасная ситуация для ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр крайне сложное. Такое мнение выразил бывший генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

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— Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация, — признался военный.

Экс-генерал добавил, что российская армия ведет активное наступление и на других направлениях. По словам Кривоноса, в ходе боевых действий гибнет огромное количество украинских военных. Среди прочего военный призвал готовиться к обороне Харькова.

Накануне военкоры сообщали, что российские военные приближаются к Часову Яру, расстояние между позициями Вооруженных сил России и городом составляло 650 метров. Российская 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигалась вперед, проводя наступление от Артемовска.

На следующий день российские военные взяли под огневой контроль дороги, ведущие в Часов Яр. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что для ВСУ складываются «очень серьезные проблемы», потому что этот город является логистическим хабом, включающим и склады, и укрепрайон, и обеспечение армии Украины.

Как переход города под контроль ВС РФ повлияет на ход спецоперации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.