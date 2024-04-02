В Госдуме заявили о необходимости усилить ПВО России

ВСУ с целью отвлечения могут наносить удары по тыловым районам, где рассчитывают нанести серьезный урон российской армии в зоне ее сосредоточения, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Москва должна работать над усилением ПВО в стране.

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Скорее всего атаки произвела диверсионная группа с территории России для того, чтобы дестабилизировать общество и вызывать недоверие к властям и органам вооруженных сил. В противовес мы должны продемонстрировать собранность и сплоченность. Кроме того, реалии сегодня таковы, что мы должны уметь действовать в экстремальных ситуациях — оказывать первую помощь, знать где находятся укрытия, закладывать аптечки. Жители должны быть готовы к тому, что происходит. Сегодня идет специальная военная операция, противник с помощью Запада будет огрызаться, — сказал Швыткин.

Ранее стало известно, что одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды. Иностранка, которая получила травмы, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге.

В Сети уже появилось видео атаки беспилотника на общежитие. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Гендир ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечал, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО. Он подчеркнул, что россиян не удастся запугать.