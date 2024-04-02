$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

Назначены новые командующие Черноморским флотом и ВМФ

Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Назначены новые командующие Черноморским флотом и ВМФ
© Официальный сайт Министерства обороны РФ
«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, проходящим ранее врио. А командующим вместо него Северным флотом стал Костантин Кабанцов.

Военные новости
Сергей Пинчук
Александр Моисеев
Сергей Шойгу
Минобороны России
Горячая новость