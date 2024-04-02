Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ объявил о подписанном указе президента России о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Александра Моисеева. ТАСС

Командующим Северным флотом вместо Моисеева стал Константин Кабанцов, Черноморский флот возглавил Сергей Пинчук. Вечерняя Москва

Шойгу подчеркнул, что назначенные на руководящие посты офицеры берут на свои плечи огромную ответственность. Глава Минобороны России выразил надежду, что они справятся с поставленными перед ними задачами. RT на русском