Корвет «Резкий» отразил воздушное «нападение» противника

Экипаж корвета «Резкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) отразил воздушное нападение условного противника в ходе учения в заливе Петра Великого в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ, передает ТАСС.

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«По замыслу мероприятия боевой подготовки расчеты ПВО корвета обнаружили радиотехническими средствами малоразмерную низколетящую цель, идентифицированную как ударный дрон условного противника. Личный состав корвета, используя средства радиоэлектронной борьбы, взял беспилотный летательный аппарат на сопровождение и обезвредил его», — говорится в сообщении.

В ходе тренировки артиллерийские расчеты корвета отработали действия по уничтожению воздушной цели с помощью артиллерийского комплекса АК-630М с шестиствольной пушкой калибра 30 миллиметров. Воздушную цель имитировала боевая информационная система корабля. В пресс-службе подчеркнули, что тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Корвет проекта 20380 вошел в боевой состав флота в сентябре 2023 года. «Резкий» несет противокорабельные ракеты Х-35. Также в арсенал корабля входит зенитный ракетный комплекс «Редут», артиллерийские установки, противолодочный комплекс «Пакет-НК» и пулеметы.

В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что предприятие одновременно строит два корвета проекта 20380 и четыре — проекта 20385.