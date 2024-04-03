Названы особенности атаковавшего Елабугу дрона

Украинский беспилотник, который атаковал общежитие в Елабуге, мог нести боевую часть весом около 300 килограммов. Особенности дрона назвал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что на видео с ударом можно заметить аппарат самолетного типа, который выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом. Внешне дрон похож на использовавшийся Киевом аппарат UJ-22 Airborne, который несет боевую часть весом до 20 килограммов. Однако Федутинов допустил, что для атаки использовали более крупное изделие.

«Здесь, очевидно, использовалась гораздо более мощная боевая часть и, соответственно, более тяжелый носитель. Возможных вариантов здесь несколько. Это может быть более тяжелый беспилотник, такой, как, к примеру, E-300 Enterprise украинской компании AeroDrone, о создании которого она объявила приблизительно год назад. Такой аппарат может нести уже до 300 килограммов целевой нагрузки», — сказал он.

Также эксперт предположил, что для атаки могли использовать беспилотную версию легкомоторного самолета А-22 киевской компании Aeroprakt.

Почему целью удара дрона-камикадзе была выбрана Елабуга в Татарстане

Ранее в апреле источники CNN сообщили, что Украина применяет беспилотники с искусственным интеллектом, который используют для точного наведения аппарата на цель.