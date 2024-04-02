Два ракетоносца РФ выполнили полет над Японским морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. RT на русском

Уточняется, что полет длился порядка 10 часов и сопровождался истребителями Су-30СМ. Ura.Ru

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — подчеркнул он. ТАСС