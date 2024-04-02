В Харькове открылись центры рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга в ряды Вооруженных сил страны. Об этом сообщил уполномоченный представитель МО по рекрутингу Алексей Бежевец в эфире телеканала «Рада».

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Первый подобный центр был открыт во Львове в феврале этого года. В марте оборонное ведомство Украины сообщало об открытии двух рекрутинговых центров в Днепропетровске.

2 апреля открылись два рекрутинговых центра в разных районах Харькова. Всего на Украине семь таких центров.

Бежевец добавил, что есть масса вакантных должностей: в рядах ВСУ не хватает водителей, гранатометчиков, пулеметчиков, однако самая высокая потребность остается в медиках и врачах.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в городе. По его словам, разбиты как государственные энергообъекты, так и частная инфраструктура.

Несмотря на разрушения в Харькове, Терехов высказал мнение, что поводов для эвакуации населения города пока нет.

В свою очередь представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил ТАСС, что в центр Харькова прибыли большие группы военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее появилось видео с массовым отъездом людей из Харькова.